Мешканці Мелітополя вимагають повернути викраденого мера міста: відео

11 березня в Мелітополі групою окупантів з 10 осіб був викрадений мер міста Іван Федоров. Мешканці вийшли на мітинг із вимогою до окупантів – звільнити мера.

Про це повідомив заступник голови Офісу президента Кирило Тимошенко у Telegram.

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Українці звернулися до російських окупантів із вимогою звільнити викраденого мера. Люди скандували "Свободу меру" та кричали "Віддайте Федорова". Пізніше протестувальники звернулися вже до агресорів і стали кричати їм хором "Додому!".

Нагадаємо, у п'ятницю, 11 березня, в Мелітополі групою окупантів з 10 осіб був викрадений мер міста Іван Федоров. Під час викрадення йому одягли пластиковий мішок на голову. Вороги затримали його в міському кризовому центрі, де він займався питаннями життєзабезпечення українського міста. У кабінеті Федорова стояв український прапор.

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