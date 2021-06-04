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Американський стартап представив повнопривідний електробайк з запасом ходу майже 500 км
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У США планують створити далекобійний електробайк в стилі класичного американського чопера-круїзера. Поки проєкт існує тільки у форматі комп'ютерних ескізів. Стартап Zaiser обіцяє, що мотоцикл буде повнопривідним, потужним, а головне, недорогим.
Як пише Electrek, електромотоцикл Zaiser буде принципово відрізнятися від своїх "зелених" конкурентів. По-перше, існуючі моделі електричних байків мають досить маленький запас ходу. Новинка ж буде оснащуватися батареєю місткістю 17,3 кВт⋅год, яка дозволить проїжджати до 480 кілометрів без підзарядки.
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По-друге, американський електробайк отримає систему повного приводу. Вона буде реалізована шляхом індивідуальних моторів, встановлених на обидва колеса. Що стосується потужності електромотора, її виробник поки не озвучив. Зате відомо, що максимальна швидкість його складе 193 кілометри на годину.
По-третє, дітище Zaiser навіть виглядати буде зовсім інакше, ніж інші електричні моделі байків. Зовні він буде більше схожий на класичний американський чопер-круїзер, ніж на щось компактне.
Але найголовніше, що виробник планує зробити свій байк максимально бюджетним. Про точні суми говорити поки рано, але компанія планує встановити вартість не вище як 25 тисяч доларів.Перший товарний зразок електромотоцикла має з'явитися уже до кінця цього року.
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