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Merry Christmas, bitches: дивіться пародію на різдвяне привітання Єлизавети ІІ
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Гері Джанетті, продюсер мультсеріалу "Гріффіни", опублікував в інстаграмі пародію на різдвяне привітання королеви Єлизавети. В анімаційному ролику Єлизавета Друга звертається до нації разом зі своїм правнуком принцом Джорджем.
Фрагмент зроблений у стилі майбутнього мультсеріалу "Принц", де принц Джордж виявляється зовсім не милим, а прикрим і цинічним.
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Королева згадує події жахливого року, що минає – від пандемії до лісових пожеж, а принц Джордж вставляє свої репліки з жалем про скасування Коачелли та нового фільму про Джеймса Бонда. У фіналі Єлизавета Друга доходить до висновку, що, хоч рік і був страшенно відстійним, "принаймні, у нас є вакцина" (але Джордж поправляє її, вказуючи, що у більшості її немає).
Нагадаємо, мультсеріал "Принц" розповість про королівську сім'ю з точки зору Джорджа та його братів і сестер. Голосом принца став сам Гері Джанетті, принцесу Шарлотту озвучить Софі Тернер, принца Гаррі – Орландо Блум. Вихід проєкту запланований на 2021 рік на HBO Max.
А ось справжня промова королеви Британії, в якій вона говорила про виклики цього непростого року, про те, як важливо не втрачати надію, і побажала щасливого Різдва:
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