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Мером американського міста став собака, який має незвичайні обов'язки

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Мером американського міста став собака, який має незвичайні обов'язки - фото 1

У місті Джорджтаун, штат Колорадо, США, вибрали нового мера. І він точно буде хорошим хлопчиком, тому що це пес.

Собаку на кличку Паркер обрали мером одноголосно – тепер він Почесний Мер міста. Якщо вірити офіційному сайту Паркера, в його обов'язки входить обніматися з людьми і приносити їм печиво.

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Під час інавгурації зал був забитий. Сам пес прибув на церемонію в краватці та окулярах, виляючи хвостом.

Але почесне мерство – не єдина робота Паркера. Він також є офіційним талісманом гірськолижного курорту Loveland Ski Area, а також працює як терапевтичний собака в таборі для людей з інвалідністю.

Мером американського міста став собака, який має незвичайні обов'язки - фото 389881

Мером американського міста став собака, який має незвичайні обов'язки - фото 389882

Мером американського міста став собака, який має незвичайні обов'язки - фото 389883

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Джерело: nypost
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