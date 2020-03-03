Мером американського міста став собака, який має незвичайні обов'язки

У місті Джорджтаун, штат Колорадо, США, вибрали нового мера. І він точно буде хорошим хлопчиком, тому що це пес.

Собаку на кличку Паркер обрали мером одноголосно – тепер він Почесний Мер міста. Якщо вірити офіційному сайту Паркера, в його обов'язки входить обніматися з людьми і приносити їм печиво.

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Під час інавгурації зал був забитий. Сам пес прибув на церемонію в краватці та окулярах, виляючи хвостом.

Але почесне мерство – не єдина робота Паркера. Він також є офіційним талісманом гірськолижного курорту Loveland Ski Area, а також працює як терапевтичний собака в таборі для людей з інвалідністю.

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