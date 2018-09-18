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Мері Поппінс повертається: вийшов трейлер стрічки

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Мері Поппінс повертається - фото 1
Мері Поппінс повертається / youtube

Дія у фільмі відбувається через 20 років після подій, викладених в оригінальній стрічці.

У мережі був опублікований трейлер фільму "Мері Поппінс повертається". Дія в ньому відбувається через 20 років після подій, викладених в оригінальній стрічці. Ролик був опублікований на YouTube-каналі Disney.

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За сюжетом фільму, Поппінс зустрічає дорослу Джейн Бенкс і дітей її брата Майкла.

У фільмі знімаються Емілі Блант, Меріл Стріп, Колін Ферт, Бен Уішоу і Емілі Мортімер.

Мері Поппінс повертається – дивіться трейлер фільму онлайн:

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Джерело: youtube
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