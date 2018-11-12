Легка та вітряна: Емілі Блант знялася для Vogue в образі Мері Поппінс

Актриса Емілі Блант, яка зіграла няню-чарівницю Мері Поппінс у казці-мюзиклі "Мері Поппінс повертається", стала головною героїнею грудневого номера американського Vogue.

На обкладинці Блант літає у хмарах з парасолькою у червоному вбранні Dior, як її казкова героїня. Всі фото зробила зірковий фотограф Енні Лейбовіц.

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Емілі Блант також відповіла на 73 запитання Vogue в офісі редакції, де вона вжилася в роль головного редактора.

Емілі Блант знялася для Vogue

Емілі Блант знялася для Vogue

Емілі Блант знялася для Vogue

Емілі Блант знялася для Vogue

Емілі Блант знялася для Vogue

Емілі Блант знялася для Vogue

Нагадаємо, що нещодавно Кіностудія Disney опублікувала новий трейлер фільму Мері Поппінс повертається з Емілі Блант у головній ролі. Дія фільму "Мері Поппінс повертається" розгортається в Лондоні у 1930-х роках.

За сюжетом фільму, головна героїня повертається в родину Бенкс і заново дарує радість та щастя, яких їй так довго не вистачало. Крім того, на Аннабель та її братів чекають захоплюючі зустрічі з незвичайними і яскравими персонажами. У стрічці також знімаються Меріл Стріп і Колін Ферт. А режисером картини став Роб Маршалл.



Фільм "Мері Поппінс повертається" є сиквелом картини, випущеної в 1964 році. У прокат в Україні він вийде 3 січня наступного, 2019, року.

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