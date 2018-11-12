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Легка та вітряна: Емілі Блант знялася для Vogue в образі Мері Поппінс

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Чарівна Емілі Блант знялася для Vogue - фото 1
Чарівна Емілі Блант знялася для Vogue / gettyimages

Актриса Емілі Блант, яка зіграла няню-чарівницю Мері Поппінс у казці-мюзиклі "Мері Поппінс повертається", стала головною героїнею грудневого номера американського Vogue.

На обкладинці Блант літає у хмарах з парасолькою у червоному вбранні Dior, як її казкова героїня. Всі фото зробила зірковий фотограф Енні Лейбовіц.

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Емілі Блант також відповіла на 73 запитання Vogue в офісі редакції, де вона вжилася в роль головного редактора.

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Емілі Блант знялася для Vogue
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Емілі Блант знялася для Vogue
Емілі Блант знялася для Vogue - фото 288263
Емілі Блант знялася для Vogue
Емілі Блант знялася для Vogue - фото 288262
Емілі Блант знялася для Vogue
Емілі Блант знялася для Vogue - фото 288264
Емілі Блант знялася для Vogue
Емілі Блант знялася для Vogue - фото 288265
Емілі Блант знялася для Vogue

Нагадаємо, що нещодавно Кіностудія Disney опублікувала новий трейлер фільму Мері Поппінс повертається з Емілі Блант у головній ролі. Дія фільму "Мері Поппінс повертається" розгортається в Лондоні у 1930-х роках.

За сюжетом фільму, головна героїня повертається в родину Бенкс і заново дарує радість та щастя, яких їй так довго не вистачало. Крім того, на Аннабель та її братів чекають захоплюючі зустрічі з незвичайними і яскравими персонажами. У стрічці також знімаються Меріл Стріп і Колін Ферт. А режисером картини став Роб Маршалл.

Фільм "Мері Поппінс повертається" є сиквелом картини, випущеної в 1964 році. У прокат в Україні він вийде 3 січня наступного, 2019, року.

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Джерело: Vogue
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