Мережу здивувала риба з людськими губами і зубами: фотофакт

Фотограф і моряк Роман Федорцов, що працює на риболовецькому судні, поділився в Twitter фотографією незвичайного улову. Чоловік показав рибу з людськими губами і зубами, яка нагадує русалку з мультфільму "У синьому морі, у білій піні".

"Хочу дізнатися, що це за вид риби. Зробіть, будь ласка, ретвіт або назвіть. Спасибі", – підписав фото автор. Один з користувачів під ніком Кевін зазначив, що риба належить сімейству "спинорогові" (риби-тригери). "Риба-тригер. Не впевнений, який саме вид", – написав він.

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Want to know what kind of FISH

RT please or Name

Thanks pic.twitter.com/SaIAoeikp1 — Роман Федорцов (@rfedortsov) March 9, 2020

Як правило, тригери населяють тропічні і субтропічні моря і живуть поруч з кораловими рифами. Їхній раціон складається з ракоподібних, молюсків та морських їжаків.

Рот такої риби повен безліччю твердих зубів, які можуть не тільки розколювати панцири ракоподібних, а й трощити корали і вапнякові породи. Для людини ці морські створіння не є небезпечними, але можуть вкусити, якщо їх потривожити.

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