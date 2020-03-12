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Мережу здивувала риба з людськими губами і зубами: фотофакт

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Мережу здивувала риба з людськими губами і зубами: фотофакт - фото 1

Фотограф і моряк Роман Федорцов, що працює на риболовецькому судні, поділився в Twitter фотографією незвичайного улову. Чоловік показав рибу з людськими губами і зубами, яка нагадує русалку з мультфільму "У синьому морі, у білій піні".

"Хочу дізнатися, що це за вид риби. Зробіть, будь ласка, ретвіт або назвіть. Спасибі", – підписав фото автор. Один з користувачів під ніком Кевін зазначив, що риба належить сімейству "спинорогові" (риби-тригери). "Риба-тригер. Не впевнений, який саме вид", – написав він.

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Як правило, тригери населяють тропічні і субтропічні моря і живуть поруч з кораловими рифами. Їхній раціон складається з ракоподібних, молюсків та морських їжаків.

Рот такої риби повен безліччю твердих зубів, які можуть не тільки розколювати панцири ракоподібних, а й трощити корали і вапнякові породи. Для людини ці морські створіння не є небезпечними, але можуть вкусити, якщо їх потривожити.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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