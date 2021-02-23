Мережу зачарували зимові пейзажі Бердянської коси: фото

Тільки подивіться на льодову красу української зими! У мережі поділилися шикарними кадрами з Бердянської коси.

Зледенілу Бердянську косу місцевий фотограф порівняла з Арктикою. Видовищні фотографії опубліковані в соцмережах.

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У Бердянську морська коса покрилася "арктичним льодом". Фотографії явища опублікувала фотограф Юлія Покас. "Арктика? Ні! Зима на Бердянській косі. Льодова краса", – йдеться у підписі до фото.

Бердянська коса розташована на півночі Азовського моря, відокремлюючи Бердянську затоку від моря. Зараз Бердянська коса – в межах міста Бердянськ. На Бердянській косі розташовані 70 оздоровчих закладів: 8 санаторіїв, 17 дитячих та спортивно-оздоровчих закладів, 45 баз відпочинку, пансіонатів, які можуть одночасно прийняти до 15 тисяч осіб.

Рослинний світ коси дуже різноманітний. Тут є понад 350 видів вищих рослин, в тому числі 30 ендеміків. Деякі з них занесені до Червоної Книги України (2009) (наприклад, астрагал дніпровський, катран понтійський).

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