Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Коронавірус

Мережу зачарували зимові пейзажі Бердянської коси: фото

  • 3
Бердянська коса - фото 1
Бердянська коса

Тільки подивіться на льодову красу української зими! У мережі поділилися шикарними кадрами з Бердянської коси.

Зледенілу Бердянську косу місцевий фотограф порівняла з Арктикою. Видовищні фотографії опубліковані в соцмережах.

І ще: В Антарктиді сніг став малиновим та зеленим: фотофакт

У Бердянську морська коса покрилася "арктичним льодом". Фотографії явища опублікувала фотограф Юлія Покас. "Арктика? Ні! Зима на Бердянській косі. Льодова краса", – йдеться у підписі до фото.

Бердянська коса розташована на півночі Азовського моря, відокремлюючи Бердянську затоку від моря. Зараз Бердянська коса – в межах міста Бердянськ. На Бердянській косі розташовані 70 оздоровчих закладів: 8 санаторіїв, 17 дитячих та спортивно-оздоровчих закладів, 45 баз відпочинку, пансіонатів, які можуть одночасно прийняти до 15 тисяч осіб.

Рослинний світ коси дуже різноманітний. Тут є понад 350 видів вищих рослин, в тому числі 30 ендеміків. Деякі з них занесені до Червоної Книги України (2009) (наприклад, астрагал дніпровський, катран понтійський).

Мережу зачарували зимові пейзажі Бердянської коси: фото - фото 448890

Мережу зачарували зимові пейзажі Бердянської коси: фото - фото 448891

Мережу зачарували зимові пейзажі Бердянської коси: фото - фото 448892

Мережу зачарували зимові пейзажі Бердянської коси: фото - фото 448893

І ще: У США випав сніг, який не тане: люди гріють його феном і підпалюють

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
10 головних цитат Курта Кобейна: про гомосексуалізм, телебачення і смерть
  • 20 лютого, 15:14
  • 457
Словник автомобіліста: як правильно вживати водійські терміни українською
  • 21 лютого, 15:19
  • 265
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03.09.2020, 11:35
  • 2828969
Загрузка...
Новини