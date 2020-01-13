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Апокаліпсис близько: на Філіппінах гроза збіглась з виверження вулкану

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Вулкан активізувався під час грози - фото 1
Вулкан активізувався під час грози / Domcar C. Lagto / Pacific Press / SIPA / Scanpix / LETA

У Філіппінах виверження вулкану супроводжувалось моторошною грозою, що злякало місцевих мешканців. Кадри такої картини нагадали стрічки про Годзілу та кінець світу.

12 січня на Філіппінах активізувався вулкан Тааль, який хоч і вважається одним із найменших у світі, однак все ще небезпечний. Він випустив стовп попелу на висоту близько кілометра, а в цей час саме вирувала негода. Майже 80 тисяч мешканців найближчих міст евакуювали, а в провінції оголошено режим лиха.

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Але очевидцям вдалось зафіксувати на камери неймовірне і моторошне видовище зустрічі стихій.

Domcar C. Lagto / Pacific Press / SIPA / Scanpix / LETA - фото 379527
Domcar C. Lagto / Pacific Press / SIPA / Scanpix / LETA
Domcar C. Lagto / Pacific Press / SIPA / Scanpix / LETA - фото 379528
Domcar C. Lagto / Pacific Press / SIPA / Scanpix / LETA

Читайте також: У Мексиці відбулося виверження найактивнішого вулкана країни: відео з космосу

Джерело: meduza.io
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