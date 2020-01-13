Апокаліпсис близько: на Філіппінах гроза збіглась з виверження вулкану

У Філіппінах виверження вулкану супроводжувалось моторошною грозою, що злякало місцевих мешканців. Кадри такої картини нагадали стрічки про Годзілу та кінець світу.

12 січня на Філіппінах активізувався вулкан Тааль, який хоч і вважається одним із найменших у світі, однак все ще небезпечний. Він випустив стовп попелу на висоту близько кілометра, а в цей час саме вирувала негода. Майже 80 тисяч мешканців найближчих міст евакуювали, а в провінції оголошено режим лиха.

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Але очевидцям вдалось зафіксувати на камери неймовірне і моторошне видовище зустрічі стихій.

Domcar C. Lagto / Pacific Press / SIPA / Scanpix / LETA

Domcar C. Lagto / Pacific Press / SIPA / Scanpix / LETA

Blue hour and night timelapse of Taal Volcano eruption. pic.twitter.com/DSJqHOaAS5 — shuajo (@joshibob_) January 12, 2020

Lightning streaks through a column of smoke and ash as the Taal Volcano suddenly rumbled back to life in the Philippines. https://t.co/EgH8aACp1o pic.twitter.com/u5bQ96tZ1e — ABC News (@ABC) January 13, 2020

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