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Лідер Динамо разом з дівчиною та собакою постали в образі героїв Сімпсонів

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Віктор Циганков з дівчиною - фото 1
Віктор Циганков з дівчиною / instagram

Судячи з усього, український футболіст Віктор Циганков з дівчиною люблять "Сімпсони". Спортсмен разом з коханою та їхнім собакою постала в образі героїв культового американського мультсеріалу.

Провідний півзахисник Динамо Віктор Циганков розважається у вільний час як може. На своїй сторінці в Instagram футболіст опублікував мультиплікаційний знімок, де він, його дівчина і собака зображені в ролі героїв популярного мультсеріалу "Сімпсони".

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Разом з тим, на задньому фоні відображені оригінальні персонажі "Сімпсонів". Гомер, Мардж, Барт, Ліза та Мегі веселяться на передньому дворі їхнього будинку.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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