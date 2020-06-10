Лідер Динамо разом з дівчиною та собакою постали в образі героїв Сімпсонів

Судячи з усього, український футболіст Віктор Циганков з дівчиною люблять "Сімпсони". Спортсмен разом з коханою та їхнім собакою постала в образі героїв культового американського мультсеріалу.

Провідний півзахисник Динамо Віктор Циганков розважається у вільний час як може. На своїй сторінці в Instagram футболіст опублікував мультиплікаційний знімок, де він, його дівчина і собака зображені в ролі героїв популярного мультсеріалу "Сімпсони".

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Разом з тим, на задньому фоні відображені оригінальні персонажі "Сімпсонів". Гомер, Мардж, Барт, Ліза та Мегі веселяться на передньому дворі їхнього будинку.

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