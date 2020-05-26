Mercedes-Benz показали оновлену версію S-Class

Компанія Mercedes-Benz поділилася першою офіційною ілюстрацією нового флагманського седана S-Class (W223).

Наразі це лише фрагмент передньої частини машини. Але вже по цій картинці можна оцінити нову матричну світлотехніку, дизайн облицювання радіатора, колісних дисків і форму переднього бампера.

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Стилістика новинки суттєво змінилася: в передньому бампері з'явився великий повітрозабірник, облицювання радіатора стало більшим, а також змінився силует фар. Імовірно світлодіодні матричні фари стануть долею дорожчих модифікацій.

За попередніми даними новинка отримає широку гамму електрифікованих силових агрегатів, які дозволять скоротити шкідливі викиди і допоможуть вписатися в дедалі жорсткіші екологічні норми.

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