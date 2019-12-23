Мережу шокувала наречена у вульгарному вбранні з екстремальним декольте: фотофакт

Користувачі мережі розкритикували жінку, яка вибрала для свого весілля наряд з глибоким декольте. На думку юзерів, костюм виявився занадто відвертим для такого свята.

Учасники закритої Facebook-спільноти That's it, I'm wedding shaming розкритикували анонімну наречену за надто відверте декольте на весіллі.

І ще: Винахідлива вчителька показала будову тіла людини на собі з допомогою купальника: фото

Так, на оприлюдненому знімку показана наречена, яка приміряє перед дзеркалом біле вбрання – вінчальний комбінезон із занадто глибоким декольте. Дівчина для свого свята обрала костюм з широкими штанинами, великими вирізами на грудях і з боків, а також з відкритою спиною.

"У неї, мабуть, немає друзів, які по-справжньому її люблять", "Вона з категорії людей, у яких вдома немає дзеркал", "Мені було б соромно з'явитися в такому вигляді перед людьми", – пишуть люди в коментарях.

Читайте також: Блогер заради рекорду затопив двір будинку піною: вражаючі кадри