Американка розповіла, як вона купила будинок в Італії за 1 євро

Ми частенько вам розповідаємо про те, що у різних куточках світу можна придбати нерухомість за символічну суму. Звичайно ж, є низка обмежень і умов, які потрібно виконати. Цього разу ми розкажемо вам про американку, якій вдалося за 1 євро придбати дім в Італії. Як вона це зробила?

Мередіт Теббоун, консультант з фінансів з Чикаго (США), ніколи не була на Сицилії. Але вона завжди відчувала зв'язок з Італією, де народився її прадід, і мріяла одного разу купити будинок у цій країні. Тому, коли Мередіт натрапила на оголошення про продаж будинків на Сицилії за 1 євро, вона довго не роздумувала.

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Самбука – один з багатьох італійських міст, яке продає будинки за низькою ціною, щоб залучити нових жителів. З 1950-х років населення містечка скоротилося на 30%.

У квітні 2019 міська рада Самбуки виставила на аукціон 16 покинутих будинків, ціна на які стартувала від 1 євро. Всі вони були продані, ще сотню купили в приватному порядку. Більшість покупців – американці.

Щаслива Мередіт біля свого будинку в Італії

Як пояснила Мередіт, 1 євро – це лише стартова ціна. Претендент повинен залишити заявку на будинок, внести депозит і запропонувати свою ціну. Потім міська рада розглядає заявки і вибирає тих, хто готовий платити більше.

Усі будинки продаються в середньому за 5000 доларів. Мередіт уклала угоду на $ 5655, а учасник, який запропонував найвищу ціну (за інший будинок), заплатив близько $ 25000. Крім того, майже всі будинки, придбані за цією програмою, потребували ремонту вартістю близько 10000 доларів.

Так виглядав процес ремонту будинку американки в Італії:

У Мередіт ремонтні роботи почалися в лютому, але були призупинені до середини травня у зв'язку з карантином. Оскільки громадянам США був заборонений в'їзд до країн ЄС, жінка не могла особисто контролювати ремонтні роботи, але архітектор підписував проєкти від її імені. Мередіт задоволена своїм придбанням і якістю ремонту.

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