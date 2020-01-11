Мережу розвеселив велелюбний пес, який захотів уваги від господині: курйозне відео

Собаки, на відміну від котів, відрізняються відданістю і велелюбністю щодо свого господаря. Якщо кіт буде дивитися і спостерігати за вами здалеку, то собака точно не зможе мимо пройти. Так сталося і цього випадку – дивіться на відео.

Мешканка міста Канзас-Сіті (штат Міссурі, США) під час прямої трансляції показувала фізичні вправи. Коли провисла над підлогою, її бульдог вирішив підійти і пограти з дівчиною, чим збентежив її.

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На ній була одягнена вільна кофта з довгим рукавом, в яку пес і засунув свою голову. Дівчина зніяковіла після такого вчинку чотирилапого друга і їй довелося перервати заняття, щоб звільнити вихованця. Вона вийшла разом з ним за кадр, посміхаючись від душі.

Подивіться самі і підійміть собі настрій. Адже такі відео – найкраща панацея від депресії і поганого настрою. А найкраще дивитися такі ролики в компанії друзів тому, що можна посміятися не тільки з відео, але і з чийогось заразливого сміху. А ми впевнені, що в кожної компанії обов'язково є така людина!

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