Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Новий рік 2020 Різдво

Мережу розвеселив велелюбний пес, який захотів уваги від господині: курйозне відео

  • 20
Мережу розвеселив велелюбний пес, який захотів уваги від господині: курйозне відео - фото 1

Собаки, на відміну від котів, відрізняються відданістю і велелюбністю щодо свого господаря. Якщо кіт буде дивитися і спостерігати за вами здалеку, то собака точно не зможе мимо пройти. Так сталося і цього випадку – дивіться на відео.

Мешканка міста Канзас-Сіті (штат Міссурі, США) під час прямої трансляції показувала фізичні вправи. Коли провисла над підлогою, її бульдог вирішив підійти і пограти з дівчиною, чим збентежив її.

І ще: Собаки, які обожнюють читати: епічні фото

На ній була одягнена вільна кофта з довгим рукавом, в яку пес і засунув свою голову. Дівчина зніяковіла після такого вчинку чотирилапого друга і їй довелося перервати заняття, щоб звільнити вихованця. Вона вийшла разом з ним за кадр, посміхаючись від душі.

Подивіться самі і підійміть собі настрій. Адже такі відео – найкраща панацея від депресії і поганого настрою. А найкраще дивитися такі ролики в компанії друзів тому, що можна посміятися не тільки з відео, але і з чийогось заразливого сміху. А ми впевнені, що в кожної компанії обов'язково є така людина!

Читайте також: Технологічний кіт став зіркою Reddit: відео

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Посівалки на Старий Новий рік 2020: найкращі засівалки для дітей
  • 03 cічня, 20:18
  • 153178
Українські щедрівки для дітей і дорослих: тексти найкращих пісень
  • 02 cічня, 15:30
  • 55915
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14.11.2019, 13:09
  • 2006921
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл