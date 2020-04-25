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Мережу розвеселило кошеня, яке налякало корів: кумедне відео
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Маленьке кошеня довело всьому світу, що не обов'язково мати великі розміри, щоб вселяти страх тваринам, які значно більші, ніж ти. Так, у мережі розповіли про хороброго пухнастика, який налякав корів.
Це сміливе кошеня звати Бандит. І треба віддати йому належне, адже він повністю виправдовує свою кличку. Він вже не вперше буває на фермі, де вирощують корів. Але ось підійти до них так близько наважився тільки цього разу.
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На кадрах видно, як дорослі та великі корови зацікавилися таким сміливим маленьким кошеням. Але ось він і не думав приховувати свій страх. Він ніяк не міг очікувати того, що і корови не на жарт злякаються його. І щойно він повернувся до них спиною вони ледь втрималися, щоб не почати бігти від нього.
Таку незвичайну сцену вдалося зняти чоловіку, який потім виклав ролик у мережу. Варто сказати, що користувачі теж не очікували такої реакції від тварин. Вона їх дуже насмішили. Дехто був здивований сміливістю маленького Бандита, який навіть в такому маленькому віці вже показав свій характер і дав зрозуміти, що не дасть себе скривдити. А ось корови надовго запам'ятають такого незваного гостя.
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