Мережу розвеселило фіаско хлопчика у дзеркальному лабіринті: кумедний ролик

Користувачка соцмережі Twitter Ерін Портер опублікувала відео зі своїм племінником, який намагається пробратися через дзеркальний лабіринт. Відео з дитиною набрало понад 20 мільйонів переглядів за три дні.

Так, на ролику видно, як у певний момент хлопчик розбігається і вдаряється об одне з дзеркал, прийнявши його за вихід.

Багато користувачів почали співчувати, давати поради, а більшість – просто потішилися через безглуздість ситуації і наївність дитини.

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pls watch this video of my nephew pic.twitter.com/m481mEeU63 — Erin Porter (@_erin_porter) July 14, 2019

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