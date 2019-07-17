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Мережу розвеселило фіаско хлопчика у дзеркальному лабіринті: кумедний ролик

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Мережу розвеселило фіаско хлопчика у дзеркальному лабіринті: кумедний ролик - фото 1

Користувачка соцмережі Twitter Ерін Портер опублікувала відео зі своїм племінником, який намагається пробратися через дзеркальний лабіринт. Відео з дитиною набрало понад 20 мільйонів переглядів за три дні.

Так, на ролику видно, як у певний момент хлопчик розбігається і вдаряється об одне з дзеркал, прийнявши його за вихід.
Багато користувачів почали співчувати, давати поради, а більшість – просто потішилися через безглуздість ситуації і наївність дитини.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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