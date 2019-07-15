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ТОП найсмішніших і водночас найжахливіших зачісок

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Зачіски на будь-який смак - фото 1
Зачіски на будь-який смак / info

Які ж вони – найбільш смішні і найбільш дивні стрижки? Дивіться нижче!

Якщо ви у мами маленький єдиноріг, то залиште цей секрет за зачиненими дверима...

ТОП найсмішніших і водночас найжахливіших зачісок - фото 341178

Виголювання на голові логотипу улюбленого бренду або персонажа улюбленого фільму виглядає врай комічно. Ну, хіба, якщо вам не 5 рочків.

ТОП найсмішніших і водночас найжахливіших зачісок - фото 341179

Оце так каре! За допомогою фарби для волосся і дрібки фантазії воно перетворюється на... помідор.

ТОП найсмішніших і водночас найжахливіших зачісок - фото 341180

...або на ананас. Кому що більше подобається.

ТОП найсмішніших і водночас найжахливіших зачісок - фото 341181

Друге обличчя на голові: перукар може виголити вам все, що завгодно, навіть інше обличчя для тих, хто не в захваті від свого.

ТОП найсмішніших і водночас найжахливіших зачісок - фото 341183

Капелюх, зібраний з волосся, запам'ятається усім надовго.

ТОП найсмішніших і водночас найжахливіших зачісок - фото 341184

Невдала гривка. Чубчик грає важливу роль. Особливо, якщо це єдине, що залишилося від волосся на голові.

ТОП найсмішніших і водночас найжахливіших зачісок - фото 341185

Читайте також: Блогерка фотографується на тлі визначних пам'яток, прикидаючись мертвою: оригінальні фото

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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