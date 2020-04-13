Мережу розсмішив кіт, який незвичайним способом будить хазяйку: кумедне відео

Користувачі мережі сміються над породистим котом по кличці Едді, який щоранку будить свою хазяйку кумедним способом.

Так, на кадрах видно, як бенгальський кіт Едді підходить до дівчини і починає лапкою штовхати її, щоб та швидше прокинулася і, швидше за все, нагодувала смачним ласощами. Коли вона повертається, Едді починає кусати її за ніс і кусає кожен раз, коли вона повертає до нього обличчя.

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Дівчина добре знає свого вихованця і тому розповідає на камеру, що він буде її кусати. Ролик вийшов короткий, але веселий. І коту таки вдалося добитися свого і він зміг підняти господиню.

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