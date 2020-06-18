Дівчина показала волоссям, як спекотно на Соломонових островах (епічне відео)

Мешканка Соломонових Островів наочно продемонструвала, що у її рідній країні не сподобається людям, які не у захваті від спеки. До такого у мережі не були готові!

27-річна Дамаріс Світі з Соломонових Островів не лише працює у банку, а й веде профіль в TikTok, де часто показує своє розкішне волосся. Але найбільш популярним став ролик про клімат її країни.

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Річ у тому, що в державі Соломонові Острови переважає субекваторіальний клімат, тому майже весь рік тут значні дощі та спека. У середньому температура вдень сягає +27, тому тут ніхто точно не змерзне. Але це просто слова, а от свіже відео Світі дуже добре показує, наскільки ж тут завжди спекотно.

На записі дівчина просто виходить на вулицю, намотує локон волосся на трубу, а за кілька секунд показує результат. Здається, тут можна забути про плойки:

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