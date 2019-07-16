Мережу розчулив і водночас потішив хлопчик у дзеркальному лабіринті (відео)

Це відео з маленьким хлопчиськом набрало понад 20 мільйонів переглядів за три дні! Багато хто з користувачів соцмереж щиро поспівчував невдачі малого.

Користувачка Twitter Ерін Портер опублікувала відео зі своїм малим племінником, який намагається пробратися крізь дзеркальний лабіринт.

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У певний момент хлопчик розбігається і вдаряється об одне із дзеркал, прийнявши його за вихід. Ролик за три дні набрав у соцмережі більш як 20 мільйонів переглядів, а також безліч коментарів. Багато користувачів почали співчувати, давати поради і потішатися через безглуздість ситуації і наївність дитини.

"Неприємне зіткнення. Сподіваюся, друга дитина (автор відео) залишилася неушкодженою", "Прекрасна аналогія з життям", "Сміюся щоразу", – відзначили користувачі в коментарях.

Full sprint in a house of mirrors. What could possibly go wrong? pic.twitter.com/T2hO0VSn1p — Barstool Sports (@barstoolsports) July 14, 2019

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