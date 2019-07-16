Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019

Мережу розчулив і водночас потішив хлопчик у дзеркальному лабіринті (відео)

  • 24
Кадр з відео - фото 1
Кадр з відео / twitter

Це відео з маленьким хлопчиськом набрало понад 20 мільйонів переглядів за три дні! Багато хто з користувачів соцмереж щиро поспівчував невдачі малого.

Користувачка Twitter Ерін Портер опублікувала відео зі своїм малим племінником, який намагається пробратися крізь дзеркальний лабіринт.

І ще: ТОП найсмішніших і водночас найжахливіших зачісок

У певний момент хлопчик розбігається і вдаряється об одне із дзеркал, прийнявши його за вихід. Ролик за три дні набрав у соцмережі більш як 20 мільйонів переглядів, а також безліч коментарів. Багато користувачів почали співчувати, давати поради і потішатися через безглуздість ситуації і наївність дитини.

"Неприємне зіткнення. Сподіваюся, друга дитина (автор відео) залишилася неушкодженою", "Прекрасна аналогія з життям", "Сміюся щоразу", – відзначили користувачі в коментарях.

Читайте також: Як будуть виглядати українські зірки у старості: фотоперетворення з FaceApp

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ФАБРИКА ЗІРОК: як змінилися найяскравіші українські "фабриканти" за 12 років
  • 10 липня, 18:00
  • 2093
Як будуть виглядати українські політики у старості: фото з FaceApp
  • Вчора, 18:00
  • 1188
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1612363
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл