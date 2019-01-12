Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Різдво Нацвідбір на Євробачення 2019

Мережу розчулила дружба кота та собаки: відео

  • 14
Дружба кота та собаки - фото 1
Дружба кота та собаки

Користувачі не можуть втримати усмішку від чарівної турботи кота про собаку. Справжня дружба існує!

На платформі Reddit користувач з ніком maiziemaze поділився відео зі своїми домашніми улюбленцями, яке за короткий час опинилось у топі. Всього за 5 годин допис побачили понад 22 тисячі користувачів та більш як 200 залишили коментарі. А все тому, що на ролику можна побачити, як кішка турбується про собаку.

І ще: Кицька, яка вітається, підкорила Reddit: відео

"Моя кішка Саллі мала вже півтора року, коли я завів свого золотистого ретривера. Саллі все ще вважає себе її мамою", –відзначив автор.

My cat Sally was a year and a half old when I got my golden retriever mix. Sally still acts like her Mom from r/aww

Читайте також: Собака, який вчить дитину стрибати, став зіркою: відеофакт

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Найкращі українські пісні 2018 року: рейтинг ТОП 50 від Радіо МАКСИМУМ
  • 28.12.2018, 19:00
  • 4285
Гороскоп на січень 2019: прогноз на місяць для всіх знаків
  • 01 cічня, 08:26
  • 2130
Українські щедрівки для дітей і дорослих: тексти найкращих пісень
  • 13.01.2018, 16:00
  • 34693
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл