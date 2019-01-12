Мережу розчулила дружба кота та собаки: відео

Користувачі не можуть втримати усмішку від чарівної турботи кота про собаку. Справжня дружба існує!

На платформі Reddit користувач з ніком maiziemaze поділився відео зі своїми домашніми улюбленцями, яке за короткий час опинилось у топі. Всього за 5 годин допис побачили понад 22 тисячі користувачів та більш як 200 залишили коментарі. А все тому, що на ролику можна побачити, як кішка турбується про собаку.

І ще: Кицька, яка вітається, підкорила Reddit: відео

"Моя кішка Саллі мала вже півтора року, коли я завів свого золотистого ретривера. Саллі все ще вважає себе її мамою", –відзначив автор.

Читайте також: Собака, який вчить дитину стрибати, став зіркою: відеофакт