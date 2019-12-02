Коли в Україні потеплішає: прогноз від Наталки Діденко

Зима поступово захоплює всю Україну, однак морозна погода зі снігом затримається ненадовго. Коли в Україні очікувати потепління – читайте далі.

Синоптик Наталка Діденко на своїй сторінці в соцмережі Facebook дала прогноз погоди на 3 грудня, а також попередила про чергове потепління.

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У вівторок по всій країні, окрім центру, очікується сніг та мокрий сніг, а також ожеледиця. До того ж, поривчастий вітер посилюватиме відчуття холоду. Температура вдень коливатиметься від -2 до +2, а на півдні дійде до позначок у +4+6.

Однак вже з середи по всій областях опадів поменшає, а до кінця тижня, за попереднім прогнозом, в країні варто очікувати відчутне потепління. За даними Укргідрометцентру, вже 5-6 грудня середня температура вдень сягне +2+8 тепла. Однак це не причина відмовлятися від теплого одягу, шапок та рукавиць вже зараз.

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