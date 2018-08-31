Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Серіал Школа Музика Привітання

Мережу підкорив кадр з Національного парку у США

  • 7
Фото Національного парку у США вразило фанів - фото 1
Фото Національного парку у США вразило фанів / Andy Merkel

Користувачі не можуть відвести погляд від ефектного знімка Національного парку Олімпік у променях сонця.

На платформі Reddit мандрівник Енді Меркел (Andy Merkel) під ніком grantplace поділився вражаючим фото, зробленим у Національному парку Олімпік у штаті Вашингтон. Тут можна знайти чималу кількість своєрідної фауни та флори, адже півострів Олімпік ізольований від материкових просторів. Також парк славиться своїми озерами, первинними лісами, узбережжям та альпійськими луками. Тому не дивно, що кадр у променях сонця захопив користувачів, зібравши понад 23 тис. переглядів за короткий час. Зацініть!

І ще: Німецький фотограф ділиться мандрами світом

That moment the sun peaks out one last time! Olympic National Park, WA. [1958x2448][OC] Instagram: @grantplace from r/EarthPorn

Читайте також: Талановитий фотограф надихає на мандри: ефектні кадри

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Хіти 70-90: дізнайся, яка пісня була найпопулярнішою в рік твого народження
  • 17:00, 30 серпня
  • 1734
На Радіо МАКСИМУМ запустилося нове ранкове шоу з крутими ведучими
  • 11:00, 20 серпня
  • 719
Оскар 2019: оголошено фільм, який представить Україну
  • 14:14, 29 серпня
  • 250
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини США