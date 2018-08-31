Мережу підкорив кадр з Національного парку у США

Користувачі не можуть відвести погляд від ефектного знімка Національного парку Олімпік у променях сонця.

На платформі Reddit мандрівник Енді Меркел (Andy Merkel) під ніком grantplace поділився вражаючим фото, зробленим у Національному парку Олімпік у штаті Вашингтон. Тут можна знайти чималу кількість своєрідної фауни та флори, адже півострів Олімпік ізольований від материкових просторів. Також парк славиться своїми озерами, первинними лісами, узбережжям та альпійськими луками. Тому не дивно, що кадр у променях сонця захопив користувачів, зібравши понад 23 тис. переглядів за короткий час. Зацініть!

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