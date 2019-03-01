Мережу підкорила сексуальна красуня-серфінгістка

Тіара Бланко – професійний інспектор з серфінгу з Пуерто-Ріко. 21-річна дівчина двічі виграла золоту медаль на Відкритому чемпіонаті світу серед жінок. Пропонуємо вам передивитися найспекотніші фото красуні.

Тіара розповідає про свої перемоги і секрети успіху в Instagram, де вона зібрала 290 тис. фоловерів.

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Її перший урок серфінгу відбувся, коли їй виповнилося 3 роки, а вже в 12 Тіара стала сприймати серфінг не просто як захоплення, а як свою професію. Наразі дівчина є однією з 50 найкращих серферш в рейтингу WSL, 2 роки тому вона забрала золото на кубку ISA, а ще Тіара – на другому місці в списку найбільш гарячих серферш світу за версією Surfer Magazine.

У фотоблозі дівчини – спекотні фотографії пляжів з дошкою для серфінгу, фото йоги і змагань, де Тіара ловить хвилі.

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