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MARUV Євробачення 2019 8 березня

Мережу підкорила сексуальна красуня-серфінгістка

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У фотоблозі дівчини – спекотні фотографії з пляжів - фото 1
У фотоблозі дівчини – спекотні фотографії з пляжів / instagram

Тіара Бланко – професійний інспектор з серфінгу з Пуерто-Ріко. 21-річна дівчина двічі виграла золоту медаль на Відкритому чемпіонаті світу серед жінок. Пропонуємо вам передивитися найспекотніші фото красуні.

Тіара розповідає про свої перемоги і секрети успіху в Instagram, де вона зібрала 290 тис. фоловерів.

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Її перший урок серфінгу відбувся, коли їй виповнилося 3 роки, а вже в 12 Тіара стала сприймати серфінг не просто як захоплення, а як свою професію. Наразі дівчина є однією з 50 найкращих серферш в рейтингу WSL, 2 роки тому вона забрала золото на кубку ISA, а ще Тіара – на другому місці в списку найбільш гарячих серферш світу за версією Surfer Magazine.

У фотоблозі дівчини – спекотні фотографії пляжів з дошкою для серфінгу, фото йоги і змагань, де Тіара ловить хвилі.

Мережу підкорила сексуальна красуня-серфінгістка - фото 310962

Мережу підкорила сексуальна красуня-серфінгістка - фото 310963

Мережу підкорила сексуальна красуня-серфінгістка - фото 310964

Мережу підкорила сексуальна красуня-серфінгістка - фото 310965

Мережу підкорила сексуальна красуня-серфінгістка - фото 310966

Мережу підкорила сексуальна красуня-серфінгістка - фото 310967

Мережу підкорила сексуальна красуня-серфінгістка - фото 310968

Мережу підкорила сексуальна красуня-серфінгістка - фото 310969

Мережу підкорила сексуальна красуня-серфінгістка - фото 310970

Мережу підкорила сексуальна красуня-серфінгістка - фото 310971

Мережу підкорила сексуальна красуня-серфінгістка - фото 310972

Мережу підкорила сексуальна красуня-серфінгістка - фото 310973

Мережу підкорила сексуальна красуня-серфінгістка - фото 310974

Мережу підкорила сексуальна красуня-серфінгістка - фото 310975

Мережу підкорила сексуальна красуня-серфінгістка - фото 310976

Мережу підкорила сексуальна красуня-серфінгістка - фото 310977

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Джерело: instagrammernews
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