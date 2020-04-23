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Мережу підкорила дівчинка, як подружилася з гієнами

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Кікі Волхутер - фото 1
Кікі Волхутер / dailymail

Маленька дівчинка з Зімбабве подружилася зі зграєю гієн, що живуть в заповіднику. Дивіться неймовірні фото!

Захоплення гієнами передалося дворічній Кікі Волхутер від батька. Батько дівчинки знімає фільми про дику природу. Багато років він з сім'єю живе в заповіднику Санго на сході Зімбабве.

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Після довгих умовлянь дочки батько вирішив, що дозволить їй ближче познайомитися з гієнами. Спочатку хижаки з обережністю ставилися до Кікі, але швидко стали гратися з нею. Дівчинці подобаються гієни, оскільки вони схожі на її улюблену плюшеву іграшку.

Мережу підкорила дівчинка, як подружилася з гієнами - фото 399778

Мережу підкорила дівчинка, як подружилася з гієнами - фото 399779

Мережу підкорила дівчинка, як подружилася з гієнами - фото 399780

Мережу підкорила дівчинка, як подружилася з гієнами - фото 399781

Мережу підкорила дівчинка, як подружилася з гієнами - фото 399782

Мережу підкорила дівчинка, як подружилася з гієнами - фото 399783

Мережу підкорила дівчинка, як подружилася з гієнами - фото 399784

Мережу підкорила дівчинка, як подружилася з гієнами - фото 399785

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Джерело: dailymail
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