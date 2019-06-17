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Мережу підірвало фото двійника Петра Порошенка

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У мережі показали двійника Порошенка - фото 1
У мережі показали двійника Порошенка / Facebook

Український блогер Роман Сініцин опублікував фотографію чоловіка в метро, який неймовірно схожий на колишнього президента України Петра Порошенка. Знімок хлопець показав на своїй сторінці у соціальній мережі Facebook.

"Сфотографував тільки що на Шулявці. Не хотів відволікати на селфі і автограф, екс-президент якраз писав пост в групу "А що там у ПП". А поруч з ним це Гринів?", – жартівливо підписав пост Роман Сініцин.

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Відзначимо, що за день знімок набрав понад 600 лайків. Втім, деякі користувачі в коментарях заявили, що насправді знімок був зроблений кілька років тому. Не всі оцінили і жартівливий підпис до фото.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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