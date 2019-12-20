Мережа сміється над принцом Чарльзом, який заснув прямо на троні: фотофакт

У мережі активно обговорюють курйоз, який стався зі спадкоємцем британського престолу принцом Чарльзом. Син Єлизавети II заснув прямо на троні в той час поки його мати зачитувала офіційну промову перед парламентом.

Річ у тому, що принц Чарльз не стримався і задрімав прямо під час того, як Єлизавета ІІ зачитувала офіційне звернення до парламенту. Варто нагадати, що 19 грудня в Лондоні, після чергових виборів, пройшла офіційна церемонія відкриття парламенту.

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Так, під час курйозу Чарльз сидів біля матері на другому троні. Судячи з усього, 71-річний принц Уельський задрімав, поки Її Величність зачитувала офіційну промову. У якийсь момент він моргнув і нахилився вперед, ніби засинаючи, а потім стрепенувся і відкрив очі.

Єлизавета II прийняла рішення в цей раз організувати все простіше. До парламенту вона прибула на машині, а не в кареті. Також замість церемоніального вбрання вибрала повсякденний одяг – пальто біло-блакитного кольору, квітчасту сукню та капелюх.

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