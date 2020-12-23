Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Холостячка Топ-модель по-українськи

Мережа обурена тим, що Кейт і Вільям порушують правила самоізоляції

  • 6
Кейт і Вільям з малечею - фото 1
Кейт і Вільям з малечею / pagesix

Принц Вільям і Кейт Міддлтон вирішили трохи забути про правила карантину, вона вирушили всією сім'єю на прогулянку. З цього приводу в мережі не припиняються суперечки, тому що не всі користувачі визнали таку поведінку правильною.

Так, подружжя були помічені з трьома своїми дітьми під час прогулянки в Норфолку з сім'єю принца Едварда. І це попри той факт, що в графстві на вулиці дозволяється збиратися групами не більше 6 осіб.

І ще: Названа найстильніша зірка в Instagram: і це не Кім Кардашян

Всі разом вони прогулювалися в парку, який розташований на території палацу. Всього на цій дружній зустрічі були присутні 9 осіб. Це абсолютно суперечить встановленим правилам, тому користувачі в інтернеті почали обурюватися з цього приводу.

Суспільство категорично відмовляється розуміти, чому одним можна порушувати правила карантину (навіть якщо це королівські особи), а іншим не можна. Проте джерело в палаці каже, що королівські сім'ї приїхали окремо, і тільки там вже зустрілися. До слова, їх зустріч вийшла спонтанною, адже ніхто з них не планував спільну прогулянку. Ось кілька коментарів, які користувачі писали з приводу ситуації, що склалася: "Королівська сім'я, схоже, не сприймає коронавірус серйозно", "Дивно, що вони прийшли на захід, коли уряд просить припинити непотрібні збори".

Мережа обурена тим, що Кейт і Вільям порушують правила самоізоляції - фото 440396

Мережа обурена тим, що Кейт і Вільям порушують правила самоізоляції - фото 440397

Мережа обурена тим, що Кейт і Вільям порушують правила самоізоляції - фото 440398

Мережа обурена тим, що Кейт і Вільям порушують правила самоізоляції - фото 440399

Це цікаво: Названий найкрасивіший перстень на заручини у світі: чий він

Джерело: pagesix
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Нові пісні зими 2020: плейлист популярної музики за тиждень
  • 21 грудня, 14:27
  • 143
Гороскоп на цей тиждень 21 – 27 грудня: прогноз для всіх знаків Зодіаку
  • 21 грудня, 12:26
  • 513
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 03 вересня, 11:35
  • 2724862
Загрузка...
Новини