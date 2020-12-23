Мережа обурена тим, що Кейт і Вільям порушують правила самоізоляції

Принц Вільям і Кейт Міддлтон вирішили трохи забути про правила карантину, вона вирушили всією сім'єю на прогулянку. З цього приводу в мережі не припиняються суперечки, тому що не всі користувачі визнали таку поведінку правильною.

Так, подружжя були помічені з трьома своїми дітьми під час прогулянки в Норфолку з сім'єю принца Едварда. І це попри той факт, що в графстві на вулиці дозволяється збиратися групами не більше 6 осіб.

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Всі разом вони прогулювалися в парку, який розташований на території палацу. Всього на цій дружній зустрічі були присутні 9 осіб. Це абсолютно суперечить встановленим правилам, тому користувачі в інтернеті почали обурюватися з цього приводу.

Суспільство категорично відмовляється розуміти, чому одним можна порушувати правила карантину (навіть якщо це королівські особи), а іншим не можна. Проте джерело в палаці каже, що королівські сім'ї приїхали окремо, і тільки там вже зустрілися. До слова, їх зустріч вийшла спонтанною, адже ніхто з них не планував спільну прогулянку. Ось кілька коментарів, які користувачі писали з приводу ситуації, що склалася: "Королівська сім'я, схоже, не сприймає коронавірус серйозно", "Дивно, що вони прийшли на захід, коли уряд просить припинити непотрібні збори".

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