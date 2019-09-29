Мережа KFC запустила сервіс по організації весіль

Відома у всьому світі мереже швидкого харчування KFC готова взяти на себе весь процес організації весілля для 200 гостей. Взяти участь можуть пари з Австралії, які збираються одружитися до травня 2020 року. Подати заявку можна на сайті компанії.

Якщо ви не можете придумати нічого романтичнішого, ніж ділитися відром найкращих курячих крилець зі своєю єдиною любов’ю, тоді будьте готові сказати "Bucket". Чому ні? Це цікавий досвід одруження у KFC.

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Це перший і єдиний раз у житті, коли компанія KFC готова відсвяткувати весілля разом з вами. Свіжоспечена курочка, тематичні прикраси для весілля у KFC та спеціальна зона для фотографій допоможуть зафіксувати цікаві та веселі спогади усіх тих, хто відвідає таке свято.

Тож, якщо ви хочете одружитися до травня 2020 року, то ви можете залишити заявку на сайті KFC.

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