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Мережа KFC потролила PlayStation, анонсувавши власну ігрову приставку: відео

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Мережа KFC потролила PlayStation, анонсувавши власну ігрову приставку: відео - фото 1

Популярна мережа закладів швидкого харчування KFC жартома представила власну ігрову консоль, яка зроблена в стилі фірмового відерця для смаженої курочки. У ролику компанія вказала, що вигаданий пристрій під назвою KFConsole підтримує 120 кадрів в секунду і роздільну здатність 4K.

Про те, що це жарт, а не справжня ігрова приставка, свідчить згадка гриля для курки, який, нібито, вбудований в приставку. Проте в ролику згадується і дата релізу – 11 січня 2020 року.

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Водночас, мережа фастфуду KFC раніше справді якось випустила ігровий контролер. У 2017 році компанія запустила в продаж Chicken box, який містить в собі ще й геймпад. Винахід називався Box Gamer's Box 2.0.

На цей раз схоже, що компанія просто жартує над Sony і Microsoft. Річ у тому, що в публікації були відсилки до презентації PlayStation 5: "Майбутнє ігор вже тут".

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Джерело: hypebeast
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