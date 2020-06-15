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Burger King роздає безкоштовні бургери свідомим бразильцям

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Burger King роздає безкоштовні бургери свідомим бразильцям - фото 1

Burger King вирішив вступити в боротьбу з пандемією і запропонував жителям Бразилії обміняти їхній час в самоізоляції на їжу. Тож компанія нагороджує бразильців, які чесно сидять вдома, безкоштовними бургерами, воперами та іншими приємними бонусами.

Для того, щоб отримати безкоштовний смаколик, користувачі повинні завантажити мобільний додаток Burger King і добровільно надавати дані про своє місце розташування – цю опцію Burger King додав в сервіс спеціально в рамках акції. Ініціатива отримала назву Lockdown Whopper.

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"Навіть з урахуванням рекомендацій по соціальному дистанціюванню ми хочемо, щоб люди жили нормальним життям. Тому ми вирішили розробити таку акцію, спонукавши людей залишитися вдома і водночас – нагородити їх", – пояснює ідею Таїс Ніколау, директор з комунікацій та інновацій Burger King Бразилія.

Тим, хто залишається вдома, компанія надає різні бонуси – від балів для отримання закусок до безкоштовних бургерів. Чим довше користувач обмежує свої соціальні контакти, тим вища цінність призів, які він може виграти.

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Джерело: thedrum
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