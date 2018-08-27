Mercedes E-Class отримав нові гібридні мотори

Mercedes-Benz поступово переводить свої моделі на гібридні мотори. Так, E 400 Coupe і Cabriolet позбулися V6 заради двигуна лінійки EQ Boost.

Нова модифікація E 450 отримає 3-літровий 6-циліндровий рядний мотор з 48-вольтним генератором, що забезпечує додаткову потужність й економічність. Аналогічний мотор вже є на CLS – там він видає 365 к.с. і забезпечує ще 25 к.с. зверху завдяки EQ Boost.

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Mercedes E-Class отримав нові гібридні мотори / motor1

Крім нового гібридного мотора лінійка E-Class отримала і інші зміни. Універсал підвищеної прохідності E 350d All-Terrain позбувся старого 3-літрового дизельного V6, отримавши замість нього новий 6-циліндровий рядний дизель. З 340-сильним мотором 400d став швидшим і економнішим.

Mercedes E-Class отримав нові гібридні мотори / motor1

Крім того, модель оснастили вдосконаленою камерою кругового огляду, додали бездротову зарядку для смартфона і набір опцій Energising Comfort (ароматизатор повітря, масаж крісел і атмосферне підсвічування салону).

Mercedes E-Class отримав нові гібридні мотори / motor1

Ну і не обійшлося без новинок у Mercedes-Benz CLS, який отримав версію 350 з новим 300-сильним 4-циліндровим бензиновим мотором, який як і E 450 оснащений функцією EQ Boost – вона дає близько 20 к.с. збільшення потужності короткочасно.

Mercedes E-Class отримав нові гібридні мотори / motor1

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