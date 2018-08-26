Skoda Kodiaq RS отримає новий логотип

Найпершим RS-кросовером в історії Skoda стане модель Kodiaq. Після численних тизерів її розсекретять в жовтні на автосалоні в Парижі. Крім прем'єри самої машини буде й інша новинка.

Вперше позначення Rally Sport (RS) почала використовувати марка в 1974 році для ралійних прототипів 180 RS і 200 RS, але на дорожніх машинах його не було до 2000 року і виходу Octavia RS.

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Відтоді з'явилося чимало Skoda RS, але перший кросовер представлять лише в 2018-му. Skoda Kodiaq RS буде доступна в 5 і 7-місному варіантах, який вже став найшвидшим кросовером свого сегмента на "Нордшляйфе" – Сабіна Шмітц проїхала коло за 9: 29.84.

Разом із авто покажуть новий логотип / hyundai-club

Машину оснастять 2-літровим 4-циліндровим 237-сильним турбодизелем і цей мотор стане найпотужнішим дизелем Skoda за 120 років історії існування марки.

Ну а крім прем'єри самого Kodiaq RS його дебют означатиме показ нового логотипу RS – він отримає більше червоних акцентів і виявиться відразу на декількох кузовних панелях кросовера.

Подробиці дізнаємося пізніше – онлайн-прем'єра Skoda Kodiaq RS відбудеться трохи раніше, ніж автомобіль покажуть широкій публіці в Парижі.

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