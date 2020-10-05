Mercedes випустив нові дитячі коляски зі зменшеними оригінальними дисками на колесах

Нові прогулянкові дитячі коляски від Mercedes-AMG доповнять модельну лінійку колясок Avantgarde спільної розробки Mercedes-Benz і преміального німецького бренду Hartan.

Mercedes-Benz співпрацює з німецькою компанією Hartan з 2018 року: плодом їхньої спільної розробки стала лінійка преміальних дитячих колясок Avantgarde. Тепер Mercedes-AMG випустив нові дитячі коляски, які так само розроблені разом з Hartan, але позиціонуються як "суперспортивним".

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Лінійка колясок Super Sports побудована на алюмінієвому шасі і відрізняється невеликою масою: всього 8,9 кілограма, з яких 4,1 кілограма становить маса сидіння. Предметом особливої гордості розробників є колеса, які копіюють оригінальні диски від Mercedes-AMG.

"Суперспортивна" коляска досить компактна: в складеному стані її розміри становлять 69х58,5х31 см. Сидіння можна встановити як в звичайному положенні, так і проти ходу коляски, а можна і відкинути спинку для комфортного відпочинку.

Для колясок Super Sports розроблений широкий асортимент аксесуарів: чохли для сидінь чорного і графітового кольору, сонцезахисний козирок, сумка для сповивання і підгузників в стилі AMG, а також люлька для немовлят, яку можна встановити на ці ж шасі. Вона відповідає дизайну коляски і оснащена матрацом Softline.

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