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Mercedes створив для любителів полювання спеціальне авто
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Спеціалісти модернізували пікап Mercedes-Benz X-Class для людей, які захоплюються полюванням.
На думку представників німецької компанії, авто дозволить вирішити будь-які задачі, які виникають у складних умовах під час полювання. Mercedes-Benz X-Class – авто для екстремальних розваг. Як зазначають розробники, техніка здатна долати будь-які перешкоди.
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Компанія, що спеціалізується на розробці транспортних засобів для полювання, нагородила розкішний пікап Mercedes-Benz X-Class матовою темно-зеленою обгорткою, що контрастує з чорними акцентами, які дозволяють йому не тільки добре виглядати, а й служать для досягнення головної мети – низького відбивання світла. Це сприяє спокійній поведінці диких тварин, так як вони не лякатимуться відблисків від авто.
Фахівці з Gruma обладнали автомобіль спеціальною кліткою для собаки, відсіком для зберігання зброї, новими колісними дисками, заточені під позашляхові шини BF Goodrich, потужними лебідками, встановленими на обох кінцях, і, мабуть, більш високим дорожнім просвітом.
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