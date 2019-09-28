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Mercedes створила нову сучасну модель з 120-річного авто: фото

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Vision Mercedes Simplex - фото 1
Vision Mercedes Simplex / instagram

Знайомтеся – Vision Mercedes Simplex – новий концепт-кар від німецького автовиробника, який передав ідею "винайти автомобіль знову" на основі 120-річного дизайну Mercedes 35 PS, але з нотами футуризму.

Електрокар продемонстрували в новому дизайнерському центрі Mercedes в Ніцці, Франція. Поруч зі своїм творінням позував і головний дизайнер Mercedes-Benz Горден Вагенер.

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Двомісний спортивний автомобіль рве шаблони звичних речей в сучасних автомобілях. Автовиробники рідко озираються на історію своїх коней, віддаючи данину класичному стилю лише частково, втілюючи деякі оригінальні ідеї минулого, але не заглиблюючись у відверте ретро.

Vision Mercedes Simplex має відкриті диваноподібні сидіння на двох, а замість багажника використовує шкіряну валізу, все як у автомобілів початку XX століття. Компанія особливо пишається плавним візуальним переходом екстер'єру в інтер'єр. Смарт-дисплей зі вставками з рожевого золота відображає лише ту інформацію, яка потрібна в конкретний момент.

Mercedes створила нову сучасну модель з 120-річного авто: фото - фото 357929

Mercedes створила нову сучасну модель з 120-річного авто: фото - фото 357930

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Джерело: doubleapex
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