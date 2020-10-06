Mercedes представила електросамокат з ресурсом на 5000 км пробігу

Компанія Mercedes-Benz вивела на ринок електросамокат, який буде змагатися, серед іншого, з самокатами Xiaomi. Новинка називається EQ eScooter. Проєкт реалізовувався німецькою маркою у співпраці зі швейцарською компанією Micro Mobility Systems AG, яка має великий досвід роботи з електросамокатами.

За словами творців, EQ eScooter виготовлений з якісних матеріалів і сучасних комплектуючих. Він важить 13,5 кілограма, а вбудованої батареї LG місткістю 7,8 Агод вистачає на подолання відстані до 25 кілометрів. За рух електросамоката відповідає мотор потужністю 0,5 кВт, максимальна швидкість індивідуального транспорту – 20 км/год. Обидва колеса скутера підресорені, і це його ключова відмінність від більшості аналогів на ринку.

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EQ eScooter може проїхати близько 5000 км без необхідності "капремонту".

В першу чергу, новинка орієнтована на власників автомобілів. Її мета – комфортна доставка водія у так званий останній кілометр (відстань між припаркованим автомобілем і пунктом призначення, до якого складно дістатися на машині в багатолюдному місті). Втім, EQ eScooter добре підходить і для перевезення в громадському транспорті, тому його можуть використовувати не тільки автомобілісти.

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