Mercedes представила болід нового сезону

Команди Формули-1 продовжують представляти нові боліди на сезон-2019. Мерседес опублікував на своїй сторінці у Twitter фотографії боліда нового сезону, який отримав назву W10.

Ліврея машини залишилася у колишніх чорно-срібних кольорах, хоча тизери, що публікувалися раніше, натякали на появу на боліді камуфляжних вставок.

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Twitter

У день презентації Mercedes проводить закриті тести боліда на трасі в Сільверстоуні. У першій половині дня у них бере участь фін Валттері Боттас, в другій – п'ятиразовий чемпіон світу Льюїс Хемілтон.

Нагадаємо, з 18 по 21 лютого в Барселоні пройдуть перші передсезонні тести. Перший етап – Гран-прі Австралії – пройде з 15 по 17 березня в Мельбурні.

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