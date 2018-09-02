Mercedes показав тизер інтер’єру електричного кросовера EQC

Очевидно, що Mercedes-Benz не збирається впроваджувати якісь революційні технології в інтер'єр лінійки EQ – на тизері цілком можна бачити звичайні кнопки, дифузори повітрязабірників тощо.

Однак повністю електричний кросовер EQC все ж отримає щось нове, оскільки, як видно з тизера, не існує поділу дисплеїв приладової панелі і інформаційно-розважальної системи. Є один великий і широкий сенсорний дисплей – більше половини ширини автомобіля.

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Багатьом це рішення здасться спірним – на центральній панелі видно багато глянцевого чорного пластику, тому ганчірочка для протирання глянцевих поверхонь повинна бути під рукою буквально завжди.

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