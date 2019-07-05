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Mercedes показав 421-сильні хетчбек і седан

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Під капотом новинок від Mercedes 421 "конячка" - фото 1
Під капотом новинок від Mercedes 421 "конячка"

На Фестивалі швидкості у Гудвуді відбулася прем'єра двох моделей Mercedes-AMG: хетчбека A 45 і седана CLA 45. Обидва автомобілі укомплектували "турбочетвіркою" з віддачею 421 кінська сила, що робить її найпотужнішим чотирициліндровим мотором у світі, а автомобілі – найшвидшими у класі .

Двигун доступний для Mercedes-AMG A 45 і Mercedes-AMG CLA 45 у двох форсуваннях – 387 кінських сил і 480 Нм крутного моменту або 421 сила і 500 Нм крутного моменту. Це дволітровий 16-клапанний агрегат М139 з двопоточним турбонагнітачем, двома верхніми розподільчими й електронно керованим водяним насосом. "Турбочетвірка" поєднується з восьмиступеневим преселективним "роботом" AMG Speedshift і повним приводом 4Matic +.

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З 421-сильною установкою Mercedes-AMG A 45 набирає "сотню" за чотири секунди, а CLA 45 – за 4,1 секунди. Максимальна швидкість у обох моделей обмежена електронікою на позначці у 250 кілометрів на годину, проте за доплату обмежувач можна зрушити до 270 кілометрів на годину.

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Mercedes показав 421-сильні хетчбек і седан - фото 338599
Mercedes показав 421-сильні хетчбек і седан - фото 338600

Для новинок передбачений дрифт-режим, який можна активувати, якщо відімкнути систему динамічної стабілізації та взяти перемикання передач у свої руки. В цьому випадку тяга передається до задніх коліс.

З-поміж інших нововведень у Mercedes-AMG A 45 і Mercedes-AMG CLA 45 – спеціальна рульова рейка зі змінним передавальним відношенням і двома параметричними кривими характеристик. Стандартно обидва автомобілі оснащуються підвіскою з амплітудо залежними амортизаторами, а як опція доступна адаптивна AMG Ride Control з електронно керованими амортизаторами.

Mercedes показав 421-сильні хетчбек і седан - фото 338606
Mercedes показав 421-сильні хетчбек і седан - фото 338607
Mercedes показав 421-сильні хетчбек і седан - фото 338608

Обидві новинки надійдуть у продаж на європейському ринку вже восени. Ціни поки не оголошені, але, за попередніми даними, вони стартують від 60 тисяч євро.

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Джерело: daimler
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