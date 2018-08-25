Ексклюзивний Porsche Project Gold буде проданий на аукціоні

Project Gold – так в Porsche назвали ексклюзивний спорткар, зроблений в єдиному екземплярі фахівцями Porsche Classic на основі Porsche 993. Зараз автомобіль представлений офіційно.

За основу взяли купе в кузові 993 – останній Porsche 911 з двигуном повітряного охолодження. Кузов 911 Turbo S (993) відновили, пофарбували та захистили від іржі і навіть дали новий номер шасі, який продовжує номер останнього серійного 993 Turbo з 1998 року.

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Ексклюзивний Porsche Project Gold буде проданий на аукціоні / motor1

Ексклюзивний Porsche Project Gold буде проданий на аукціоні / motor1

На роботу у Porsche Classic пішло 18 місяців, за які машину розібрали до найдрібніших деталей і використовували оригінальні запчастини для цієї моделі, щоб зробити готовий автомобіль. Кузов пофарбували в колір Golden Yellow Metallic від сучасного Porsche 911 Turbo S Exclusive Series, а в тон кузову додали елементи на чорних колесах і в чорному інтер'єрі новинки.

Ексклюзивний Porsche Project Gold буде проданий на аукціоні / motor1

Ексклюзивний Porsche Project Gold буде проданий на аукціоні / motor1

Автомобіль отримав 3,6-літровий 6-циліндровий опозитний мотор з повітряним охолодженням. Оснащений двома турбінами двигун видає 450 к.с. і він, як механічна коробка передач, система повного приводу, підвіска і інші елементи, за заявою Porsche Classic, абсолютно нові.

Project Gold залишиться ексклюзивною моделлю. Марка продасть спорткар на аукціоні RM Sotheby's Porsche 70th Anniversary Sale в Атланті 27 жовтня. Кошти від продажу будуть передані фонду, заснованому Porsche на честь свого 70-річчя.

Ексклюзивний Porsche Project Gold буде проданий на аукціоні / motor1

Ексклюзивний Porsche Project Gold буде проданий на аукціоні / motor1

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