Електричний пікап Rivian пройшов випробування у пустелі

Стартап Rivian опублікував заключне відео випробування пікапа R1T в аризонській пустелі. Мета тестів – перевірити роботу спроєктованих власними силами інверторів, а також ефективність систем охолодження і векторизації тяги.

Пікап Rivian R1T – це обчислювальна платформа на колесах. Роботу всіх елементів силової установки контролює складне програмне забезпечення, що дозволяє автоматично визначати тип покриття і точніше дозувати тягу на кожному колесі.

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Позашляховика оснащений чотирма електромоторами з сумарною віддачею 760 кінських сил (1120 Нм крутного моменту) і тягової батареєю на 105, 135 або 180 кіловат-годин.

Максимальний дорожній просвіт Rivian – 360 міліметрів; глибина подоланого броду – один метр. Для захисту блоку батарей днище пікапа посилене вуглепластиком і кевларом.

З місця до 60 миль на годину (97 кілометрів на годину) R1T розганяється за три секунди, а до 100 миль на годину (160 кілометрів на годину) – менш ніж за сім секунд. При таких динамічних характеристиках стартап позиціонує його як "машину для пригод". Тому пікап "вчать" вибиратися на кам'янисті схили і мчати на повній швидкості по піску.

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