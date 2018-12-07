Mercedes-Benz тестує новий кросовер GLS: з'явилося відео

Компанія Mercedes продовжує тести моделі GLS перед запуском у серію. Машину активно перевіряють на дорогах загального користування. Кросовер GLS випускається з 2012 року і найближчим часом повинен змінити покоління.

Випробування проходять у загальному трафіку. Кросовер як і раніше у камуфляжі, у нього немає серійних ліхтарів, але в цілому Mercedes-Benz GLS вже зараз виглядає вельми близьким варіантом, що піде у серійне виробництво.

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Очевидно, що конкурент новому BMW X7 отримає ту ж платформу MHA, що і Mercedes-Benz GLE, а в лінійку моторів увійдуть рядний 6-циліндровий бензиновий двигун і 4-літровий турбований V8. На деяких ринках будуть дизельні версії, а пізніше з'явиться і більш ніж 600-сильний GLS 63.

Що стосується дизайну кузова і інтер'єру, то GLS повинен бути витриманий в стилістиці того ж GLE з поправками на габарити і більш високий рівень позиціонування у модельній лінійці марки.

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