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Mercedes-Benz створив "прозорий" електрокросовер EQC

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Mercedes-Benz EQC - фото 1
Mercedes-Benz EQC / oltnews

Компанія Mercedes-Benz представила прозорий електричний кросовер EQC. Щоб заглянути всередину моделі, 40 стажистів концерну вирізали отвори в кузові і підсвітили "нутрощі" світлодіодними стрічками.

"Прозорий" автомобіль побудували 40 стажистів навчального центру Daimler AG. За основу демонстратора, інженери взяли передсерійний прототип електричного кросовера EQC 400.

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Щоб розглянути конструкцію моделі зсередини, фахівці вирізали отвори в правій частині кузова машини. На цю роботу у стажистів пішло 36 годин. Ще 50 годин знадобилося, щоб згладити металеві краї, а потім пофарбувати і відполірувати кузов.

Для підсвічування внутрішнього устрою автомобіля, стажисти Daimler розмістили по периметру робочої зони 15 метрів світлодіодної стрічки. Крім того, в електрокросовері провели близько 50 метрів проводки для силових кабелів, а також встановили два мікроконтролери для регулювання світлодіодного підсвічування. Протягом наступної доби інженери звели три світлодіодні смуги позаду автомобіля і підключили їх до задніх ліхтарів.

Mercedes-Benz створив 'прозорий' електрокросовер EQC - фото 430349

Mercedes-Benz створив 'прозорий' електрокросовер EQC - фото 430350

Mercedes-Benz створив 'прозорий' електрокросовер EQC - фото 430351

Mercedes-Benz створив 'прозорий' електрокросовер EQC - фото 430352

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Джерело: oltnews
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