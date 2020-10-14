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Експерти провели краш-тест дизельного Toyota Hilux: наскільки він безпечний
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Азійська організація ASEAN NCAP оцінила безпеку оновленого Toyota Hilux з 2,8-літровим дизельним двигуном. За результатами краш-тестів пікап заробив п'ять зірок з п'яти можливих. Цю ж оцінку присудили Fortuner, який ділить з Hilux одну платформу.
У тестах взяв участь оновлений дизельний пікап Toyota Hilux для ринку Таїланду.
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У програму випробувань включили зіткнення з бар'єром на швидкості 64 кілометрів на годину та перекритті 40 відсотків (таке випробування проводить і європейський EuroNCAP), а також бічний удар об рухомий візок з модулем, що деформується. За бальною системою оцінили не тільки безпеку дорослих пасажирів і дітей, а й роботу систем безпеки.
Дивіться відео краш-тесту Toyota Hilux:
За підсумками краш-тестів Toyota Hilux 2020 року заробив 32,93 бала з 36 можливих за безпеку передніх пасажирів, 44,04 бала з 49 за безпеку дітей і 10,95 бала з 18 за технологію превентивної безпеки. Сумарна оцінка склала 83,42 бала, що відповідає п'яти зіркам з п'яти можливих.
Аналогічні оцінки отримав і Fortuner, що ділиться одну платформу з Hilux. Зауважимо, що він не брав участі у краш-тесті.
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