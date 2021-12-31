Mercedes-Benz розкрив деталі про майбутній електрокар Vision EQXX

Німецький автовиробник Mercedes-Benz опублікував одразу два відео, присвячених новому концепту Vision EQXX. Обидва ролики викладені в мережу за 100 годин до офіційного дебюту шоу-кара – прем'єра запланована на 3 січня.

У двох тизерах автори машини розкрили деякі деталі майбутньої новинки. Зокрема, вони повідомили, що модель планується як найбільш автономний електрокар у світі. Запас ходу Vision EQXX має становити не менше 1000 кілометрів.

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Судячи з роликів, Vision EQXX оснастять сонячними панелями, завдяки яким і буде досягатись сумарний запас ходу понад 1000 кілометрів. Таке рішення вже використовує електрокар Lightyear One із Нідерландів. І за день, якщо вірити виробнику, можна отримати додаткові 70 кілометрів пробігу. Взагалі, дизайнери та інженери Mercedes-Benz говорять про синергію трьох елементів: сонця, вітру і сили тяжіння, тобто до сонячних панелей додасться щонайменше активна аеродинаміка.

У другому відео автори розповідають про те, як дизайнерам, метою яких було створити гарний автомобіль, вдалося досягти компромісу з інженерами. Для останніх важливіша реальна аеродинаміка та керованість. Так, з тизера стало зрозуміло, що концепт буде з рухомими елементами кузова та висувним дифузором.

При цьому весь процес моделювання Vision EQXX був перенесений у віртуальне середовище (так званий Software in the Loop або програмне моделювання). Завдяки цій методиці виробникам не потрібно будувати тестові прототипи, оскільки діагностика та верифікація проводяться за допомогою спеціального софту.

У середині грудня Mercedes-Benz опублікував друге, детальніше зображення нового концепту. Тоді стало відомо, що компанія готує до дебюту чотириденне купе з витягнутим силуетом та ретро-мотивами в екстер'єрі.

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