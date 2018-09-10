Mercedes-Benz придумав безпілотник-трансформер

Компанія Mercedes-Benz представила прототип безпілотного фургона майбутнього під назвою Vision Urbanetic. Концепт – платформа з електричною силовою установкою та модулем штучного інтелекту, на яку можна встановити вантажний або пасажирський модуль.

Загальна довжина Vision Urbanetic становить 5,14 метра, довжина вантажної платформи – 3,17 метра. У режимі райдшерінга прототип може перевозити до 12 пасажирів, при установці дворівневого вантажного модуля – до 10 європіддонів EPAL. Останній також може бути обладнаний системою автоматичного сортування та видачі товару для доставки "останньої милі".

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Концепція використання Vision Urbanetic передбачає збільшення пасажиропотоку та кількості перевезених вантажів без істотної зміни поточної інфраструктури і без використання додаткового транспорту. Прототип повинен стати частиною екосистеми, яка буде реагувати і підлаштовуватися під постійно мінливі транспортні завдання, наприклад, знаходити потенційних пасажирів, визначаючи великі скупчення людей.

Новий концепт від Mercedes вас здивує / motor

Прототип також навчили "спілкуватися" з іншими учасниками руху за допомогою LED-панелі, встановленої в передній частині. Вона створює ефект "цифрової тіні", проектуючи її на боковину кузова, повідомляючи пішохода або велосипедиста, що безпілотник їх побачив.

Новий концепт від Mercedes вас здивує / motor

Для цього Vision Urbanetic обладнаний обчислювальною AI-платформою з можливістю самонавчання, яка в режимі реального часу аналізує трафік, планує поставки товарів і здатна реагувати на поточні транспортні потреби міста.

Новий концепт від Mercedes вас здивує / motor

Раніше аналогічне рішення представила компанія Toyota. Її платформа-сервіс E-Pallette – це частина мобільної екосистеми, що складається з програмних і апаратних рішень для бізнес-партнерів марки. Також як і Mercedes-Benz, японська марка розглядає різні сценарії використання e-Palette – від райдшерінга і пересувних магазинів до мобільних готелів та безпілотних фургонів доставки.

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