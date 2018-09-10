Mercedes-Benz натякнув на дизайн нового GLE

Протягом тривалого часу Mercedes-Benz дражнив своїх прихильників тизерами і закамуфльованими знімками нового GLE, але ось прем'єра новинки вже близько. І зараз марка відкрила завісу таємниці над зовнішнім дизайном кросовера.

Раніше тизери в основному торкалися інтер'єру, а якщо точніше, то передньої панелі, а зараз Mercedes-Benz показав елементи передньої частини кузова та повністю світлодіодні фари.

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Mercedes-Benz заявив, що від попередника у нового GLE, який стане на 8 сантиметрів довшим, залишиться тільки кілька болтів, а все інше буде новим. Уже відомо, що серйозну увагу приділено прохідності моделі на бездоріжжі – з'явиться оновлена ​​підвіска Active Body Control, а опція Off-Road Plus дозволить збільшувати дорожній просвіт при необхідності на 5 сантиметрів. За доплату буде доступна і роздавальна коробка.

Публічний дебют нового Mercedes-Benz GLE повинен відбутися в жовтні 2018 року на автосалоні в Парижі.

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