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Mercedes-Benz презентує найбезпечніший концепт-кар

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Mercedes-Benz представить унікальне авто - фото 1
Mercedes-Benz представить унікальне авто / autotimesnews

Виробники найбільшого автомобільного концерну Mercedes-Benz представлять найбезпечніший концепт кар в світі.

За попередніми даними, машина може отримати сучасну систему штучного інтелекту. Основним завданням системи стане зв'язування воєдино всіх систем безпеки і управління ними. Нова версія автомобіля вже розроблена конструкторами і буде представлена впродовж цього року.

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Найбезпечніший концепт-кар - фото 305037
Найбезпечніший концепт-кар

Засновники компанії заявляють, що всі використані системи дозволять зробити машину практично "невразливою". Ніяких технічних даних про модель не повідомляється. Виробники впевнені, що велика кількість дорожньо-транспортних пригод відбувається через людський фактор. Саме тому, активне впровадження так званих технічних засобів АСУ ТП, може допомогти знизити рівень аварійності.

Звичайно, розробки у цій галузі вимагають уваги і вдосконалення. Але, незважаючи на це, розроблений автомобіль повністю відповідає всім основним вимогам, які застосовуються в області безпеки.

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Джерело: autotimesnews
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