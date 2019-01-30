Apple запатентувала "розумні" ремені безпеки

Інженери Apple розробили "розумний" ремінь безпеки, щоб допомогти водіям і пасажирам спілкуватися один з одним, а також взаємодіяти з автомобілем.

Бюро з патентів і товарних знаків США схвалило заявку Apple на "розумний" ремінь безпеки. Apple розробила ремінь з динаміками і мікрофонами, які винесені на зовнішню сторону.

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В одному з прикладів Apple пропонує використовувати їх для спілкування між пасажирами, якщо в автомобіля погана шумоізоляція. Також їх можна використовувати під час дзвінка, щоб краще передавати мову і чути співрозмовника.

Патент "розумних" ременів безпеки від Apple

Взаємодіяти з ременем Apple пропонує за допомогою сенсорного та тактильного зворотного зв'язку. У першому випадку ремінь буде підтримувати призначені для користувача жести та дотики. У другому випадку через ремінь буде проходити вібрація. Вона може використовуватися для сповіщень, наприклад, про виїзд на зустрічну смугу руху.

Хоч наявність патенту свідчить про те, що інженери Apple вивчають різні сфери, це не означає, що компанія випустить цей пристрій у майбутньому.

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